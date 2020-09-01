الرياض ريت يستثمر 45 مليون ريال في عقار بأميركا

أعلنت شركة الرياض المالية مدير صندوق الرياض ريت، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق استثمر 45 مليون ريال في مبنى مكتبي بأميركا على مساحة 84.174 ألف متر مربع وصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 24.491 ألف متر مربع في منطقة مترو دالاس فورث وورث بالولايات المتحدة الأميركية.

والعقار هو المقر الرئيسي لمكتب فيديكس (FedEx)، وهو مبنى مكتبي من الفئة (أ) يقع في Legacy Business Park - والذي يُعرف على نطاق واسع بأنه أحد مراكز الأعمال الرئيسية في منطقة دالاس ويتضمن المقر الرئيسي لشركة Toyota في أميركا الشمالية والمكاتب الإقليمية لشركة JPMorgan Chase، USAA ، Bank of America، Coca Cola، Pepsi، وFannie Mae والعديد من شركات Fortune 500 الأخرى، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

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وتم تأجير العقار لشركة فيديكس (FedEx) بموجب عقد إيجار طويل الأجل. شركة فيديكس هي مستأجِر ذو تصنيف استثماري وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية والتوصيل في جميع أنحاء العالم، وقد احتلت المرتبة رقم 47 في قائمة Fortune 500.

وأضافت: "وضَع النمو السريع للتجارة الإلكترونية شركات الخدمات اللوجستية والتوصيل في المقدمة من خلال ربط المستهلكين بالمنتجات عبر الإنترنت ومن المتوقع أن يكون قطاع ذو نمو رئيسي على المدى الطويل".

من المتوقع أن يحقق الاستثمار صافي متوسط عائد سنوي قدره 8.5٪ لمالكي وحدات صندوق الرياض ريت خلال فترة استثمار مدتها 6 سنوات بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة. ومن المتوقع أن يحقق صندوق الرياض ريت ربحاً إضافياً يزيد عن 0.015 ريال سعودي سنوياً لكل وحدة بعد خصم تكاليف التمويل.