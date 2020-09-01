وفا للتأمين تعمق خسائرها الفصلية بـ 148% إلى 26.5 مليون ريال 

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، معمقة خسائرها بنسبة 148%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها بلغ 26.48 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 10.66 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.

موضوع يهمك أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من... خسائر وفا للتأمين الفصلية تتراجع94.1% شركات

وبلغت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 28.36 مليون ريال مقابل 42.46 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.

وأشارت الشركة إلى أن خسائرها المتراكمة بلغت 203.487 مليون ريال، بما يمثل 203% من رأسمال الشركة.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر في الفترة الحالية إلى ارتفاع (مخصص) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إلى 26.27 مليون ريال.