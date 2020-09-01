30 ألف متطوع يستعدون لتجربة اللقاح الأقرب لمقاومة كورونا 

بدأت شركة أسترا زينكا المرحلة الأخيرة من تجارب لقاحها لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي تشمل التجارب السريرية على ما يصل إلى 30 ألف متطوع.

كذلك تجري الشركة اختبارات المرحلة النهائية للتلقيح في بريطانيا، والتي من المتوقع أن تظهر نتائجها الأولية الشهر المقبل.

ويعد لقاح أسترا زينكا الذي طوره باحثون في جامعة أكسفورد، هو الأقرب إلى النجاح من بين العديد من اللقاحات التي تسعى لإنتاجها شركات أخرى مثل موديرنا وفيزر.

موضوع يهمك أعلنت شركة موديرنا، الأربعاء، أن لقاح فيروس كورونا المحتمل ولّد استجابة مناعية واعدة لدى المرضى المسنين في مرحلة مبكرة... موديرنا: لقاح كورونا حقق نتائج واعدة بعد تجربته على كبار السن شركات

وأعلنت شركة موديرنا، في وقت سابق، أن لقاح فيروس كورونا المحتمل ولّد استجابة مناعية واعدة لدى المرضى المسنين في مرحلة مبكرة من التجارب السريرية.

واختبرت الشركة لقاحها على 10 بالغين تتراوح أعمارهم بين 56 و70 عاما، إضافة إلى 10 من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 71 عاما فما فوق، حيث تلقى كل مشارك جرعتين بمقدار 100 ميكروغرام من اللقاح بفارق 28 يومًا.

وقالت موديرنا إن المتطوعين أنتجوا أجسامًا مضادة، يعتقد الباحثون أنها ضرورية لبناء مناعة ضد الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الأجسام المضادة التي تم إنتاجها أعلى من تلك الموجودة لدى الأشخاص الذين تعافوا من Covid-19.

وفي وقت سابق أيضا، أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الحكومة الأميركية ستشتري 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا في صفقة قيمتها 1.53 مليار دولار. واستثمرت الولايات المتحدة بالفعل 955 مليون دولار في تطوير لقاح موديرنا، مما رفع إجمالي استثماراتها إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار.