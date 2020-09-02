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أدنوك تعقد شراكة مع "أبولو" بقيمة 20 مليار درهم

المصدر: دبي - العربية.نت
أدنوك
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار) وفقا لـ"رويترز".

وقالت الشركة في بيان، إنها ستحصل "على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020".

وأضافت "تتيح هذه الشراكة لأدنوك الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاما".

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "إن الاتفاقية التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي ضمن استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة في كامل مجالات أعمالنا والتي نهدف من خلالها إلى خلق أقصى قيمة ممكنة من الأصول المتاحة في أدنوك من خلال هذه الصفقة نستفيد من القيمة من خلال مجموعة محددة من الأصول العقارية التي نعتبرها غير أساسية لأعمال أدنوك ومن خلالها نستقطب رؤوس أموال عالمية جديدة وإعادة استثمار عوائد الاتفاقية في دعم مشاريعنا ومبادرات النمو الاستراتيجي في دعم وتمويل المشاريع الرئيسية في النفط والغاز".

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