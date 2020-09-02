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إتاحة سهم "ثمار" السعودية خارج منصة التداول

المصدر: العربية.نت
سوق الأسهم السعودية
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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) بإتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة.

وسيبدأ تداول أسهم الشركة خارج المنصة ابتداءً من يوم الأحد 6 سبتمبر الحالي.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني الأربعاء، إن الموافقة تأتي وفقاً لإجراءات تداول أسهم الشركات المدرجة المعلق تداولها خارج المنصة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 30 يناير 2019.

يذكر أن سهم ثمار معلق عن التداول على سعر 17.2 ريال منذ 11 ديسمبر 2019 لعدم إعلانها عن نتائجها المالية للربع الثالث 2019، ونتائجها للفترات المالية اللاحقة.

كلمات دالّة

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