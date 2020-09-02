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"الوطنية للتعليم" تعلن تشغيل "مدارس التربية النموذجية"

المصدر: العربية.نت
الشركة الوطنية للتربية والتعليم
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أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن بدء تشغيل مجمع مدارس التربية النموذجية فرع القيروان بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المجمع على طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في حي القيروان في مدينة الرياض، وتم تشييده على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 29,000 متر مربع.

وأوضحت أن مسطحات بناء تبلغ 46,500 متر مربع، وتقدر طاقة المجمع الاستيعابية القصوى بـ 5,200 طالب وطالبة ويقدم المجمع التعليمي خدماته وفقاً للمنهج الدولي الأميركي، وكذلك وفقاً للمنهج الوطني، لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

وبحسب بيان الشركة، سوف يظهر الأثر المالي لافتتاح المجمع اعتبارا من الربع الأول من العام المالي 2021.

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#الشركة الوطنية للتربية والتعليم
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