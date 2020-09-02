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منافسة تقر دمج الجزيرة تكافل مع سوليدرتي السعودية

المصدر: العربية.نت
الهيئة العامة للمنافسة السعودية
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قررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" وشركة "سوليدرتي السعودية للتكافل".

ووقعت كل من شركة الجزيرة تكافل، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اتفاقية اندماج ملزمة، تتضمن الشروط التي اتفق عليها الطرفان فيما يخص الاندماج بينهما.

وأوضحت الشركتان، أن الجزيرة تكافل اقترحت بموجب الاتفاقية، شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة سوليدرتي تكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي.

وأشارت إلى أنه تم تقديم اقتراح الاندماج وفقاً لنظام الشركات، ولوائح هيئة السوق المالية السعودية، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وبينت سوليدرتي السعودية، أنه عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، وفي حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة، فإن مجلس إدارة سوليدرتي تكافل سيتقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو الشركة لصالح إقرار الصفقة.

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