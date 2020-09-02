الجابر للعربية: عوائد صفقة "أبولو" ستمول مشاريع النفط والغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار) وفقا لـ"رويترز".

وقالت الشركة في بيان، إنها ستحصل "على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020".

وأضافت "تتيح هذه الشراكة لأدنوك الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاما".

موضوع يهمك دخلت أستراليا مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 1991 بعد أن تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7% في الربع الثاني... ركود عميق يضرب الاقتصاد الأسترالي اقتصاد

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "إن الاتفاقية التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي ضمن استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة في كامل مجالات أعمالنا والتي نهدف من خلالها إلى خلق أقصى قيمة ممكنة من الأصول المتاحة في أدنوك من خلال هذه الصفقة نستفيد من القيمة من خلال مجموعة محددة من الأصول العقارية التي نعتبرها غير أساسية لأعمال أدنوك ومن خلالها نستقطب رؤوس أموال عالمية جديدة وإعادة استثمار عوائد الاتفاقية في دعم مشاريعنا ومبادرات النمو الاستراتيجي في دعم وتمويل المشاريع الرئيسية في النفط والغاز".

وأضاف "قمنا بتحديد مجموعة من أصولنا العقارية ووضعناها تحت مظلة شركة جديدة تتبع لأدنوك ومن خلالها استطعنا تقييم هذه الشركة الجديدة من خلال مقيمين دوليين وبنوك دولية بقيمة 5,5 مليار دولار أي ما يقارب 20 مليار درهم مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة "أبولو" جلوبال مانجمنت لإدارة هذه الأصول العقارية".

وأضاف الجابر في لقاء مع "العربية" "أنه بحسب الاتفاقية يستأجر هذا التحالف بقيادة "أبولو" نسبة 49% من هذه الشركة وتحصل "أدنوك" على عوائد فورية بقيمة 2,7 مليار دولار أي ما يعادل 10 مليارات درهم مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 51% وحقوق التحكم والإدارة والتشغيل والصيانة ".

وتابع الجابر "بالنسبة لنا تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية وكذلك تمكن أدنوك من استقطاب استثمارات أجنبية خارجية جديدة إلى دولة الإمارات وخلق فرص جديدة للشراكات الاستراتيجية وخلق قيمة جديدة من أصولنا غير الأساسية حتى نستطيع استثمار هذه الإيرادات الفورية في مشاريع وأعمال تصب في قطاع النفط والغاز الذي لها مردود أعلى من الأصول غير الأساسية".

وأضاف: "توفر هذه الشراكة لأدنوك سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز. كما تتيح الهيكلة المبتكرة والمرنة لهذه الشراكة استقطاب أدنوك لرؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية. كما تستفيد هذه الشراكة من سجل أدنوك الناجح والمتميز في استقطاب مؤسسات استثمارية عالمية رائدة لدولة الإمارات وأبوظبي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار في مختلف الظروف وذلك بفضل البيئة الموثوقة والمستقرة ومنظومتها التشريعية المتميزة".

وستتيح هذه الشراكة لـ "أبولو" فرصة فريدة للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل من محفظة أصول عقارية تابعة لإحدى أهم شركات الطاقة في العالم على صعيد التصنيف الائتماني، والتي من المتوقع أن تحقق معدلات إشغال وإيجارات قوية. وقامت أبولو بتصميم وهيكلة الصفقة اعتماداً على قدرتها على العمل في مختلف الأسواق العالمية والخبرات الكبيرة التي اكتسبتها من خلال منصة الاستثمار المتكاملة الخاصة بها والتي تضم استثمارات في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتأمين.

من جانبه، قال ليون بلاك، الرئيس والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أبولو: "يسعدنا الاستثمار في محفظة أدنوك العقارية والمساهمة في دعم خططها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه توفير فرص واعدة ومنخفضة المخاطر لمستثمرينا. إن تنفيذ استثمار مؤسسي طويل الأجل وهيكلته بهذه الطريقة المتميزة يعكس قدرة ’أبولو‘ على تبني استراتيجيات مبتكرة لتصميم صفقات استثمارية تتناسب مع أهداف شركائنا". وأضاف: "في سوق تندر فيه العوائد عالية الجودة وطويلة الأمد، توفر هذه الصفقة لعملائنا من المؤسسات الاستثمارية وصناديق التأمين فرصة المشاركة في استثمار بحقوق ملكية إلى جانب شركة عالمية مثل أدنوك".

ومنذ إعلانها في عام 2017 عن نهج استباقي مرِن لإدارة أصولها وتوسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة بهدف تحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات وأبوظبي، دخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة عبر إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار مدعومة بأصول "خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام "أدكوب"، ونفذت بنجاح اكتتاب عام على جزء من أسهم "أدنوك للتوزيع" في أول عملية إدراج لشركة تابعة لأدنوك، كما أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها. وأنجزت أدنوك مؤخراً شراكة استراتيجية مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط والغاز.

وتأتي الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في إطار برنامج أدنوك الناجح لجذب وتنفيذ استثمارات مشتركة في البنية التحتية والأصول العقارية وجهودها المستمرة لتنفيذ استراتيجيتها لخلق وزيادة القيمة. واستطاعت أدنوك بفضل تميز وجودة أصولها العقارية استقطاب كبرى الشركات الدولية لهذا التحالف الذي تقوده شركة أبولو، مما يعزز مكانتها ودورها المحوري كمحفز للاستثمار المسؤول والمستدام وخلق القيمة لدولة الإمارات وأبوظبي.

وقام بنك "إتش إس بي سي" بمهمة المستشار المالي لأدنوك، بينما قام "موليس آند كومباني" كمستشار مالي مستقل لأدنوك.