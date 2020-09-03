"المعمر" توقع عقداً بـ 50 مليون ريال لتأسيس نظام اتصال 

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس)، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع جهة اعتبارية بقيمة 50 مليون ريال لتأسيس نظام اتصال عالي الأمان والموثوقية.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مدة العقد تبلغ 3 سنوات، ومدة التنفيذ 6 أشهر. وأوضحت أن الأثر المالي للعقد سيظهر في الربع الثالث والرابع من العام الجاري.

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وارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات الفصلية بـ87.624% إلى 24.41 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح بـ 13.01 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى نمو في الإيرادات على العموم خلال الربع الثاني، حيث بلغت 34.18%، ويعزى ذلك النمو في الإيرادات بشكل رئيس إلى الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت إلى الزيادة في الإيرادات.

وسجلت المبيعات من تقديم الخدمات، الصيانة وخدمات القوى العاملة، ما إجماليه 109.35 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 122.18 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض طفيف بـ11%.