"ثمار": طلبنا تداول أسهمنا خارج المنصة لهذا السبب

أوضحت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي" ثمار" أن سبب طلب تداول أسهمها خارج المنصه، يعود إلى تأخر إصدار القوائم المالية للربع الثالث والربع الرابع 2019 والربع الأول والثاني 2020.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي حرصا على مصلحة المساهمين، في إشارة إلى قرار مجلس الإدارة بتداول أسهم الشركة خارج المنصه بتاريخ 25/08/2020 وصدور قرار السوق المالية السعودية بإتاحة التداول خارج المنصة إبتداءا من الأحد المقبل.

وأفاد الشركة أن سيتم عودة تداول الأسهم بالسوق فور إنتفاء سبب التعليق .

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الشركة تبذل أقصى جهدها لإزالة سبب التعليق في أقصر وقت ممكن.