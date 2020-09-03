"سابك" تبدأ بتسويق سندات بقيمة مليار دولار

ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة سابك بدأت بتسويق سندات بقيمة مليار دولار على شريحتين لـ10 و30 عاما.

وبحسب الوكالة، ستصدر سابك سندات عادية بـ500 مليون دولار لأجل 10 أعوام.

وتسوق سابك هذه السندات بسعر استرشادي بـ190 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأميركية.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية، يوسف البنيان، إن متوسط أسعار البتروكيماويات انخفض نحو 18% في الربع الثاني من... رئيس سابك: الأسعار هبطت 18% بالربع الثاني والضغط مستمر بقية 2020 شركات

وتأتي الشريحة الثانية لسندات فورموزا لمدة 30 عاما بفائدة 3.375% بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 2.22 مليار ريال، مقابل 2.03 مليار ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 29.5% إلى 24.62 مليار ريال.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة 3.27 مليون ريال خسائر، مقابل 5.35 مليار ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.