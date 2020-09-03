قيمة أكبر 8 شركات سيارات تتجاوز اقتصادات 7 دول 

أعادت شركة تسلا هيكلة قطاع السيارات في العالم، فلم تكتف فقط بأن تتصدر قائمة أكبر شركات السيارات من حيث القيمة السوقية، بل إن قيمتها فاقت شركة تويوتا اليابانية التي تحتل المرتبة الثانية بأكثر من مرتين أو 139%، وذلك بحلول الأول من سبتمبر الشهر الجاري.

وبلغت القيمة السوقية لأكبر 8 شركات سيارات في العالم 950 مليار دولار بحلول مطلع الشهر الجاري، وفقا للبيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت" من ياهو فاينانس.

موضوع يهمك شهد سهما آبل وتسلا ارتفاعات قوية في تداولات الاثنين بعد تقسيم سهمي الشركتين حيث تهافت المستثمرون إلى الأسهم بعد أن أصبحت... مكاسب قوية لسهمي آبل وتسلا بعد هذا الإجراء أسواق المال

وتفوق قيمة تلك الشركات، الناتج المحلي الإجمالي لهولندا البالغ 909 مليارات دولار، وفقا لحسابات "العربية.نت" اعتمادا على بيانات البنك المركزي، كما أنها تفوق الناتج المحلي الإجمالي لسبع دول صغيرة، وهي قطر وكازخستان، وأوكرانيا، والمغرب والإكوادور، وسلوفاكيا، وبورتو ريكو.

ووصلت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 442.7 مليار دولار بحلول الشهر الجاري، لتزيد بذلك على الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل النرويج البالغ اقتصادها 403 مليارات دولار، وأيرلندا البالغ حجم اقتصادها 388.6 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة تويوتا، بقيمة سوقية بلغت 185.4 مليار دولار، تلتها شركة فولكس فاغن الألمانية بقيمة سوقية بلغت 86.3 مليار دولار، ثم دايملر كرايسلر الألمانية بقيمة سوقية بلغت 54.2 مليار دولار، وفيراري الإيطالية بـ 48.5 مليار دولار، ثم بي إم دبليو الألمانية بـ 46.4 مليار دولار، ثم هوندا اليابانية بـ 44.4 مليار دولار، وجنيرال إلكتريك الأميركية بـ 42.6 مليار دولار.

ويبدو أن هيمنة الأسماء القديمة على شركات السيارات في طريقه للزوال، فبعد صعود تسلا الصاروخي، تظهر في الأسواق أسماء جديدة قد تنضم إلى قائمة الأوائل خلال أعوام قليلة.

فتسلا خلال الشهر الماضي لم تتعد قيمتها السوقية 360 دولارا، لكن تقسيم السهم، ساهم في استمرار صعود السهم، لتصل القيمة السوقية مع مطلع الشهر الجاري إلى هذا المستوى.