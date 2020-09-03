"سانوفي" تبدأ اليوم التجارب السريرية للقاح "كوفيد 19"

بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية غلاكسو سميث كلاين، تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض كوفيد-19 في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.

وقالت الشركتان في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح‭‭ ‬‬الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم.

ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها سانوفي في إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة غلاكسو سميث كلاين.

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وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة كوفيد-19 التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفاً وعطلت النشاط الاقتصادي.

وقالت سانوفي وغلاكسو، إنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر 2020 وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 175 لقاحا لفيروس كورونا يتم تطويرها حول العالم حاليا، فيما وصل 33 لقاحا إلى مرحلة التجارب السريرية.