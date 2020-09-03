موانئ دبي العالمية و"سي دي  بي كيو" يستثمران 4.5 مليار دولار بمجال الموانئ 

أعلنت "موانئ دبي العالمية"، و"لا كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك" (سي دي بي كيو)، وهي مؤسسة استثمارية عالمية تتخذ من كندا مقرا لها، عن التوسع في استثماراتهما في مجال الموانئ ومحطات الحاويات من خلال التزام جديد بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي (6 مليارات دولار كندي).

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، والذي سيرفع الحجم الإجمالي للمنصة ليبلغ 8.2 مليار دولار أميركي (10.6 مليار دولار كندي). وتمتلك "موانئ دبي العالمية" حصة في المنصة بنسبة 55%، بينما تمتلك "لا كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك" نسبة 45%.

موضوع يهمك قالت شركة موانئ دبي العالمية، إنها أعادت تسجيل نفسها كشركة خاصة.وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة ناسداك دبي: "أصدر مسجل... "موانئ دبي العالمية" تعيد تسجيل نفسها كشركة خاصة شركات

واستثمرت المنصة منذ إطلاقها في ديسمبر عام 2016 في 10 موانئ ومحطات حاويات على مستوى العالم وعبر مراحل متنوعة من دورة حياة الأصول. وستواصل المنصة المعززة استهداف الأصول على مستوى العالم، ولكن عبر نطاق موسّع لأعمالها في مناطق جديدة وحالية، مثل أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستسعى منصة الاستثمار إلى تحقيق التوسع وتنويع أهدافها من خلال تعزيز أدوارها في سلاسل التوريد البحري المتكاملة، مثل الخدمات اللوجستية المرتبطة بمحطات الحاويات.