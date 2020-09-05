أكوا باور تبرم اتفاقات تمويل مشروع الطاقة الشمسية في دبي

وقَّعت شركة "أكوا باور" السعودية الاتفاقيات التمويلية لمشروع المرحلة الخامسة «شعاع للطاقة 3» من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 900 ميغاواط.

وتم تأسيس شركة "شعاع للطاقة 3" التي تملك فيها "هيئة كهرباء ومياه دبي" 60% من أسهمها، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين شركة "أكوا باور" و"مؤسسة الخليج للاستثمار"».

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ويتضمن المشروع إنشاء محطة مزودة بأحدث الحلول والتقنيات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 900 ميغاواط، وباستخدام الألواح الشمسية ثنائية الوجه مع تقنية التتبع، وبتكلفة رأسمالية تبلغ 564 مليون دولار؛ حيث نال المشروع اهتماماً دولياً واسع النطاق؛ خصوصاً بعد أن سجل أقل تكلفة مستوية لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم بقيمة 1.6953 دولار لكل كيلوواط ساعة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يعتمد تمويل المشروع على مبدأ حق الرجوع المحدود لتمويل المشروع بالديون الرئيسية المقدمة من قبل عددٍ من البنوك الدولية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تمويل "ثانوي" الميزانين الخاص بالمشروع الذي يلتزم به بنك إقليمي، وهو تمويل تمت هيكلته وفق تمويل مرن لمدة 27 عاماً يعمل بالشرائح التقليدية والإسلامية. كما تضمن الهيكل التمويلي للمشروع مجموعة من قروض التجسير المؤقتة، وفرتها بنوك محلية و"هيئة كهرباء ومياه دبي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" بادي بادماناثان، في بيان مؤخراً: "يعكس تأمين هذا التمويل طويل الأجل لمشروع (شعاع للطاقة 3)، والذي يأتي رغم استمرار جائحة (كوفيد- 19) التي لا تزال تتسبب في تبعات اجتماعية واقتصادية للعالم بأسره، حجم الإمكانات المشتركة والشراكة الموثوقة بين (أكوا باور) و(هيئة كهرباء ومياه دبي)".

وأضاف بادماناثان: "من جانبنا في (أكوا باور) فخورون بتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يعكس ثقة المجتمع المالي بهذه الشراكة، وما تتمتع به المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من دور ومكانة بارزة في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050".

من جهته، بين الرئيس التنفيذي للاستثمار في "أكوا باور" راجيت ناندا، أن النجاح في تأمين هذا التمويل الضخم لمشروع "شعاع للطاقة 3" من تسعة مقرضين في خضم جائحة عالمية، يعد شهادة تؤكد حجم ما تحوزه "هيئة كهرباء ومياه دبي" من مصداقية كشريك في المشروع، ويثبت نجاح برنامج "منتج الطاقة المستقل" الذي تعتمده الهيئة في مشروعاتها، كما يثبت تركيز "أكوا باور" وقدرتها المؤكدة على توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بشكل موثوق ومسؤول وبتكلفة منخفضة.

يشار إلى أنه قد تم توقيع اتفاقية عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء الخاصة بالمشروع مع شركة "شنغهاي إلكتريك" الصينية في يوليو (تموز) من العام الجاري.