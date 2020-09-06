الخليج للملاحة تفقد سفينة تحمل 43 بحارا 

ذكرت شركة الخليج للملاحة أنها فقدت إحدى سفنها وهي GULF LIVESTOCK 1 أوائل الشهر الجاري، وهي في طريقها من نيوزلندا إلى الصين وعلى متنها ماشية.

وكان خفر السواحل الياباني قد نجح بإنقاذ أحد العاملين على السفينة التي كانت تحمل على متنها 43 بحارا ونحو 6 آلاف رأس من الماشية.

موضوع يهمك أعلنت شركة الخليج للملاحة استقالة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المدير... عاصفة استقالات في "الخليج للملاحة" بالتزامن مع تضاعف الخسائر شركات

وأوقف خفر السواحل عمليات البحث عن ناجين في وقت لاحق وذلك بسبب مرور عاصفة.

من جهة أخرى، ذكرت الشركة أنها شكلت مجلس إدارة جديد بعد الاستقالات الجماعية التي تقدم بها أعضاء الإدارة السابقة.

وتم تعيين الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وتم تعيين عبد الله العطاطرة نائبا للرئيس إضافة إلى ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة.