أرباح "بايونيرز" المصرية 800 مليون جنيه بالنصف الأول

أعلنت شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3.6 مليار جنيه، بينما تمكنت المجموعة من تحقيق صافي أرباح بلغت نحو 800 مليون جنيه.

فيما بلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية 712 مليون جنيه مقابل نحو 857 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 17%.

وقالت الشركة لدى إعلانها نتائج أعمال النصف الأول، إنها تمكنت من تحقيق إيرادات بلغت نحو 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما حققت صافي أرباح قبل خصم حقوق الأقلية بلغت نحو 529 مليون جنيه مقارنة بنحو 638 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 17%.

موضوع يهمك قامت مجموعة سوفت بنك اليابانية باستثمار 4 مليارات دولار في أسهم عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وميكروسوفت ونتفلكس وهو ما... سوفت بنك يستثمر 4 مليارات دولار في أسهم عمالقة التكنولوجيا شركات

وقاد القطاع العقاري صدارة إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث ساهم بنحو 54% في إجمالي الإيرادات، يليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنحو 45%.

وخلال الربع الثاني ساهم القطاع العقاري بنحو 55% من الإيرادات الإجمالية، تلاه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 42%.

وفق نتائج الأعمال، ارتفع إجمالي حقوق الملكية في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 11% مقارنة بعام 2019 لتسجل نحو 9.6 مليار جنيه، وتمت زيادة الاستثمارات في شركات المجموعة بنحو 1.024 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020.

وحافظت المجموعة على معدلات ربحية جيدة في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 34 % مقابل 27% خلال النصف الأول من عام 2019.

بينما سجلت نسبة صافي الربح إلى المبيعات نحو 22% مقابل 16% خلال النصف الأول من عام 2019، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.76 جنيه للسهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي.