أبيكورب للعربية: مناعة الشركة للتعامل مع الصدمات قوية رغم تراجع الأرباح

قال أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لأبيكورب إن تراجع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري يعد محدود جدا إذا ما قُورن بمؤسسات مالية مشابهة بالمنطقة أو بالعالم ككل.

وأضاف في لقائه مع قناة العربية "أنه من المفيد أن ننظر إلى أن هذه النتائج تعبر عن مناعة أبيكورب لتتعامل مع الصدمات التي حصلت، إذ أنها صدمات مركبة".

وأشار إلى أنه في النصف الثاني بدأت الشركة ترى "بعض المؤشرات الأولية البسيطة الإيجابية على أداء بعض الشركات التي نستثمر بها، لكن الوقت مازال مبكرة للحديث عن أداء النصف الثاني بصورة عامة".

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وأشار إلى أنه حتى يتم خدمة الدول الأعضاء العربية العشرة، كان لا بد من القيام بدور، عبر توفير حزمة إضافية بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة الحكومات والشركات على استكمال المشاريع التي توقفت نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وأوضح أن شركته وفت هذا المبلغ عبر اصدار سندات، وجمعت من خلالها 750 مليون دولار بنهاية شهر يونيو، وكان بأفضل الأسعار، واستخدمت هذا المبلغ لتمويل مشاريع كثيرة.

وتراجعت الأرباح الصافية للشركة العربية للاستثمارات البترولية بـ 22% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ أربعة وخمسين مليونا وثمانمئة ألف دولار.

كما تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بـ 20% إلى 144.7 مليون دولار.