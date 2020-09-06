"الاتحاد للطيران" تمدد تخفيضات الأجور لنهاية العام

قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران، اليوم الأحد، إن الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي مددت فترة تخفيض رواتب موظفيها حتى نهاية العام.

أوضحت المتحدثة أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين 10% من سبتمبر أيلول حتى نهاية ديسمبر كانون الأول، مقارنة بخفض سابق بين 25 و50% انتهى الشهر الماضي.

وتضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس كورونا، الذي أدى لتراجع الطلب على السفر الجوي وأجبر شركات الطيران على إجراءات لصيانة السيولة.

موضوع يهمك قال متحدث باسم "طيران الإمارات" إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وفي مذكرة... "طيران الإمارات" تعيد دفع راتب موظفيها بالكامل في هذا التوقيت شركات





وسرحت الاتحاد للطيران ومنافستها طيران الإمارات موظفين وطلبت من آخرين أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر لشهور.



وخفضت طيران الإمارات الأجور حتى نهاية سبتمبر أيلول.

"طيران الإمارات" تعيد دفع راتب موظفيها بالكامل

بالمقابل، قال متحدث باسم "طيران الإمارات" إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استئناف مزيد من الرحلات في إطار استعادة الوجهات لتصل إلى 84 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

وتواصل الشركة التركيز على استعادة إيراداتها والحفاظ على الكلف عند الحد الأدنى، وفقا لجريدة الخليج.

وتتوقع استئناف الرحلات إلى جميع وجهات الشبكة بحلول صيف عام 2021. وكانت الناقلة أوقفت جميع رحلات الركاب تقريباً وخفضت أجور الموظفين، بما يصل إلى النصف، بسبب تأثير تداعيات فيروس "كورونا" في مارس/ آذار الماضي.

وضخت حكومة دبي نحو 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في طيران الإمارات، منذ بدء جائحة كورونا التي منعت طائرات العالم من التحليق في السماء منذ مارس الماضي، كما تستعد حكومة دبي لتقديم المزيد من المساعدات إلى شركتها، وفقا لنشرة طرحت أدوات دين لحكومة دبي الأسبوع الماضي.