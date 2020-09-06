مصرف الإنماء يمنح "زهرة الواحة" تمويلاً بقيمة 63 مليون ريال 

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الأحد، عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من مصرف الإنماء.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن قيمة التمويل تبلغ 63.476 مليون ريال، وتهدف الشركة منه إلى فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الآلات والمعدات.

موضوع يهمك جددت شركة زهرة الواحة للتجارة في السعودية، التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من البنك السعودي للاستثمار... زهرة الواحة تجدد تمويلاً بـ 75.5 مليون ريال شركات

وأوضحت الشركة أنه تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بـ 60 مليون ريال، كما تم تجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 7.396 مليون ريال إلى 3.476 مليون ريال نتيجة السدادات.

وتراجعت الأرباح القصلية لشركة زهرة الواحة للتجارة في الربع الثاني من 2020، إلى 6.6 مليون ريال، مقابل 10.1 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بانخفاض 34.7%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 48.7%، حيث كانت 12.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 10.3 مليون ريال، مقابل 18 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 18.6%.