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منصة SellAnyCar تجمع تمويلا بـ 35 مليون دولار

المصدر: العربية.نت
منصة كيشها
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يخطط موقع SellAnyCar.com لبيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت في الإمارات للتوسع في سوق السيارات المستعملة في السعودية من خلال إطلاق منصة "كيشها" الجديدة.

يأتي ذلك بعد أن جمعت الشركة الإماراتية 35 مليون دولار في جولتها الاستثمارية الأخيرة، بقيادة شركة سنابل للاستثمار السعودية، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهي مؤسسة مالية سيادية مملوكة بالتساوي من قبل دول من مجلس التعاون الخليجي وشركة العليان للتمويل.

وستقوم "كيشها" بدمج محرك البحث الخاص بـ SellAnyCar.com مع شبكة شراء الوكلاء الدوليين ومواقع فحص السيارات في المملكة، لتمكين الأشخاص في جميع أنحاء السعودية من بيع أي سيارة في أي حالة خلال 30 دقيقة بالقيمة السوقية العادلة.

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