سوفت بنك يستثمر 4 مليارات دولار في أسهم عمالقة التكنولوجيا 

قامت مجموعة سوفت بنك اليابانية باستثمار 4 مليارات دولار في أسهم عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وميكروسوفت ونتفلكس وهو ما قد يكون سببا في الارتفاعات القوية التي شهدتها هذه الأسهم في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.

وقامت المجموعة بشراء خيارات لأسهم التكنولوجيا بشكل فردي بـ 4 مليارات دولار أخرى وهي ترتبط بـ 50 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا وباعتها بأسعار أعلى بحسب الصحيفة.

ضخت مجموعة سوفت بنك مئة مليون دولار في شركة Biofourmis Pte الناشئة للبرمجيات، وهو ما رفع تقييم الشركة بثلاثة أضعاف التقييم السابق للشركة.

وضخت المجموعة هذا الاستثمار عن طريق صندوقها "فيجن فند 2" البالغ 100 مليار دولار. وتعمل الشركة على برمجيات الذكاء الاصطناعي حيث تتنبأ بمشاكل المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

إلى ذلك، قالت مجلة تويو كيزاي اليابانية، إن مجموعة سوفت بنك تعمل على تسريع وتيرة استثماراتها في الأسهم الأميركية المدرجة في البورصة، والتي تتمحور حول شركات تكنولوجيا المعلومات في الخارج.

وكشفت وثيقة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في الـ 17 من أغسطس، أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو من هذا العام، استحوذت المجموعة على أسهم 25 علامة تجارية من بينها شركتا أمازون ومايكروسوفت.