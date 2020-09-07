مصادر: حكومة اليابان منكشفة على 40% من قرضين لـ"نيسان"

قال مصدر إن الحكومة اليابانية ضمنت الغالبية من قرض حصلت عليه شركة نيسان موتور من بنك التنمية الياباني، مما يرفع حجم ضمانها إلى أكثر من 40% من تمويل بقيمة 713 مليار ين (6.7 مليار دولار) لثاني أكبر شركة سيارات في اليابان.



تشير الضمانات الحكومية الضخمة إلى حذر الشركات المالية حيال مساعدة شركة صناعة السيارات في الوقت الذي تسعى فيه للعودة للربحية ووقف نزيف السيولة.



وقال المصدر، وهو على اطلاع مباشر، إن الحكومة ضمنت 104 مليارات ين من قرض بقيمة 180 مليار من بنك التنمية الياباني، رافضا الإفصاح عن هويته لأن المعلومات غير علنية.

موضوع يهمك وصف كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو نتائج رينو- نيسان بأنها "مثيرة للشفقة"، وأنها مدفوعة بالافتقار إلى... كارلوس غصن: نتائج رينو- نيسان مثيرة للشفقة شركات





وامتنع البنك ونيسان عن التعقيب. ولم يتسن التواصل مع وزارة المالية للتعليق.



وكانت 3 مصادر قالت لرويترز في مايو أيار إن الحكومة ستضمن جزءا من قرض من مجموعة ميزوهو المالية يهدف لمساعدة نيسان على تجاوز جائحة كوفيد-19.



وإذا تأكد ضمان القرضين، فستكون الحكومة منكشفة على نحو 304 مليارات ين أو 43% من إجمالي القرضين اللذين حصلت عليهما نيسان لمواجهة تداعيات الجائحة، وذلك وفقا لحسابات رويترز.