بهذا التوقيت.. إدراج شركة بورصة الكويت بالسوق الأول

أعلنت بورصة الكويت عن إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ضمن قطاع الخدمات المالية بالسوق، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر/أيلول 2020، وفقا لجريدة "الأنباء".

وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية كشركة مساهمة كويتية عامة في أبريل/نيسان عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2013/37 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013.

ويبلغ رأسمال شركة البورصة المصدر والمدفوع بالكامل نحو 20.08 مليون دينار موزعاً على نحو 200.8 مليون سهمٍ وجميعها أسهم نقدية مدفوعة.

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وتُعد الشركة البورصة الرسمية لدولة الكويت بعد أن حصلت على ترخيص بذلك من هيئة أسواق المال في تاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفي ديسمبر 2019، اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين.

وبناءً على موافقة الهيئة، سوف يتم تداول أسهم الشركة في البورصة (السوق الأول) ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2020.

وبذلك تكون بورصة الكويت هي أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج أو ما يعرف عالمياً بمصطلح (Self - listed Exchange).

وكانت هيئة أسواق المال أصدرت في مطلع سبتمبر الجاري، قراراً بالموافقة على طلب إدراج شركة بورصة الكويت بالسوق الأول، وذلك بعد استيفاء طلب الإدراج المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية - بصفتها مستشار الإدراج - لجميع المتطلبات اللازمة للبت في الطلب.