"جنرال إلكتريك" تفوز بمناقصة لتشغيل محطتي "هسينتا" و"تايتشونج"

كشفت شركة "جنرال إلكتريك العالمية" المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، عن نجاحها بالفوز في مناقصة تشغيل محطتي توليد الطاقة بالدورة المركبة، "هسينتا" و"تايتشونج" لشركة طاقة تايوان باستطاعة 6500 ميغاواط. وستتعاون "جنرال إلكتريك" مع شريكها المحلي في البلاد شركة "سي تي سي آي"، لتقديم خدمات الهندسة والتصنيع وتكليف وحدات الدورة المركبة، والمخطط دخولها مرحلة التشغيل التجاري على مراحل بدءاً من عام 2024.

وفازت "جنرال إلكتريك" بهذا العقد لتزويد المحطتين بالتوربينات الغازية من طراز 7HA.03، الأحدث من نوعها على الإطلاق، مع التجهيزات الملائمة التي تضم توربين بخاري ومولدات، ومولدات لاستعادة حرارة البخار.

وتعتبر توربينات 7HA.03 أفضل تقنية من نوعها تحقق التوازن الأمثل بين الطاقة المولدة والكفاءة وسهولة الصيانة. وفي إطار المشروع، ستعمل "جنرال إلكتريك" على تزويد المحطتين بـ 10 توربينات غازية من طراز 7HA.03، و5 توربينات بخارية و15 مولداً و10 مولدات لاستعادة حرارة البخار، بالإضافة إلى حلول معايرة المحطات. ومن المتوقع أن تبدأ "جنرال إلكتريك" عمليات التوريد في أعقاب استكمال بنود الاتفاقية وتحويل الدفعات المتوقع خلال الشهور الستة القادمة.

وقال راميش سينجارام، الرئيس والمدير التنفيذي لأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في آسيا: "بناءً على سجلها الحافل في تنفيذ المشاريع وتكليفها، تفخر "جنرال إلكتريك" بدعم برنامج تحويل قطاع الطاقة الذي تنفذه شركة طاقة تايوان بهدف تعزيز استطاعة توليد الطاقة الكهربائية عبر توفير المزيد من التقنيات عالية الكفاءة، وتزويد تايوان بالطاقة الكهربائية الضرورية وفق أرقى درجات السرعة والمرونة".

وتجدر الإشارة إلى أن محطات توليد الطاقة الجديدة ستبدأ عملياتها التشغيلية على مراحل بدءاً من عام 2024، لتستبدل محطات توليد الطاقة بالفحم تدريجياً، بما يتماشى مع بنود قانون تنمية الطاقة المتجددة في تايوان، والهادف إلى زيادة حجم الطاقة المولدة بالغاز إلى 50% بحلول عام 2025.