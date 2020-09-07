سامسونغ تفوز بطلبية توريد معدات شبكات لفيرايزون بـ6.6 مليار دولار

قالت سامسونغ إلكترونيكس اليوم الاثنين إنها فازت بطلبية بقيمة 6.64 مليار دولار لإمداد فيرايزون في الولايات المتحدة بحلول اتصالات لاسلكية، وهو فوز كبير للشركة الكورية الجنوبية في سوق شبكات الجيل الخامس.

وقال محللون إن فرص أنشطة سامسونغ في الشبكات عالميا تعززت بعد عقوبات أمريكية على منافستها الأكبر هواوي.

وقال الرئيس التنفيذي لفيرايزون هانز فستبرج لسي.إن.بي.سي في يوليو تموز من العام الماضي إن فيرايزون لا تستخدم أي معدات من هواوي. وقبل هذه الطلبية، كانت فيرايزون من زبائن سامسونغ بالفعل.

وفي مذكرة صدرت في يوليو/تموز، قال بحث أجراه جيه.بي مورجان إنه يُعتقد أن فيرايزون أكبر عملاء نوكيا.

وقال متحدث باسم سامسونغ إن الطلبية لمعدات شبكات. وامتنعت الشركة عن التعليق على تفاصيل بنود العقد مثل حجم المعدات القادرة على العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس التي يتضمنها.

وفي إفصاح دوري، قالت سامسونغ إن مدة العقد، والذي وقعته وحدة سامسونغ بالولايات المتحدة مع فيرايزون سورسينغ، هي من 30 يونيو/حزيران 2020 وحتى 31 ديسمبر كانون الأول 2025.