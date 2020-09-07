"أسلاك": هذه فترة اعتراض الدائنين على تخفيض رأس المال

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" أن فترة اعتراض الدائنين على عملية تخفيض رأسمال الشركة ستنقضي بنهاية يوم 25 /01 /1442 هـ (الموافق 13 /09 /2020 م)، وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار تخفيض رأسمال الشركة نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) على تخفيض رأسمال الشركة.

وتضاعفت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية، لتبلغ 12.2 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 6 ملايين ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي (الثاني 2020) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق (الثاني 2019) يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات والذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح.

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وقد صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات العمومية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة.

وزادت أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 70% إلى 27.3 مليون ريال مقارنة مع 16.1 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت الجمعية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك وافقت في وقت سابق على تخفيض رأسمال الشركة من 438.75 مليون ريال، إلى 351 مليون ريال، بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة. وتبلغ قيمة تخفيض رأس المال 87.75 مليون ريال.