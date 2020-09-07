"الخبير ريت" ينضم لمؤشر فوتسي العالمي 

أعلنت "شركة الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، اليوم الاثنين، عن انضمام صندوق الخبير ريت ("الصندوق") لمؤشر "فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي" المختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية.

تجدر الإشارة إلى أن انضمام الصندوق لهذا المؤشر الذي يختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية سيكون له أثر على الصندوق من خلال إمكانية استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، وفقا لما قالته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

موضوع يهمك أعلنت شركة الخبير المالية بصفتها مدير "صندوق الخبير ريت"، عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول... %104 تغطية الطرح العام لزيادة إجمالي أصول "الخبير ريت" أسواق المال

وخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة الخبير المالية بصفتها مدير "صندوق الخبير ريت"، عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنجاح والتي انتهت بتاريخ 06\08\2020، حيث تمت التغطية بنسبة 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي.

وكان مالكو وحدات "صندوق الخبير ريت" قد وافقوا في 5 يوليو الماضي، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.8 مليون ريال من خلال طرح 36.53 مليون وحدة لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من 984.7 مليون ريال إلى 1707.5 مليون ريال.