"السعودي الألماني" تؤجر مبنى مستشفى في جدة بـ7 ملايين ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" توقيع عقد إيجار مبنى مستشفى متخصص في طب وجراحة النساء والولادة بمدينة جدة مع شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا "طرف ذو علاقة".

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن إيجار مبنى مستشفى من شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا متخصص في طب وجراحة النساء والولادة والكائن بمدينة جدة وحاصل على الترخيص المبدئي من وزارة الصحة ومزود بكامل الأجهزة والمعدات الطبية، بقيمة 7 ملايين ريال.

تصل مدة الإيجار إلى 4 أعوام تبدأ من تاريخ 01/04/2021م وتنتهي بتاريخ 31/03/2025م قابلة للتجديد مع منح الشركة فترة سماح لمدة عامين تبدأ من تاريخ بداية العقد واستلام المبنى بكامل تجهيزاته ومعداته الطبية وذلك بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية على أن تكون القيمة الإيجارية السنوية للسنة الثالثة والرابعة بمبلغ 3.5 مليون ريال عن كل سنة.

وسيتبين الأثر المالي بعد افتتاح وتشغيل المستشفى والمتوقع في الربع الثاني من العام 2021م.