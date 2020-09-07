"الوطنية للتعليم" تؤجل تشغيل مجمع مدارس الظهران إلى 2022-2023

توقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم البدء في تشغيل المجمع التعليمي لمشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران "الترجي سابقاً" بداية العام الدراسي 2022-2023م بدلا من العام الدراسي 2021-2022.

الشركة قالت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، تأجيل استكمال المشروع مؤقتاً نظرا للمستجدات التي طرأت بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى انقطاع أعمال الإنشاءات في فترات متقطعة خارجة عن الإرادة، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية المتعلقة بتوقيت افتتاح المشروع.

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وأوصى مجلس الإدارة بالرفع للجمعية العامة للمساهمين لإقرار إعادة توجيه الجزء غير المستخدم من المبالغ المخصصة للمشروع من متحصلات الطرح لاستخدامها في تمويل أنشطة الشركة التشغيلية لتعزيز الاستفادة المثلى من السيولة المتوفرة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بذلك.

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تمويل المشروع لاحقا من موارد الشركة الداخلية أو من خلال تسهيلات بنكية.

ولا يوجد أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2020-2021.