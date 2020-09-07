رغم رفع الأسعار.. الشرقية للدخان المصرية تستهدف مضاعفة مبيعاتها

قال العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" هاني أمان إن الشركة تسعى لمضاعفة مبيعات بعض منتجاتها في السنوات الثلاث المقبلة.



وجاءت تعليقات أمان، لرويترز خلال مقابلة بالهاتف اليوم الاثنين، بعد أن كشفت الشركة عن رفع أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بما يتراوح بين 25 % و71% اعتبارا من أمس الأحد.



وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

موضوع يهمك أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)، التابعة للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار بعض أصناف... مصر: زيادة أسعار بعض أنواع التبغ بـ 71% شركات





ورفعت الشركة أسعار "دخان شعر" ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 غراما بنسبة 25% ليصل إلى 40 جنيها ( 2.54 دولار) بدلا من 32 جنيها.



وقال أمان إن السبب في زيادة الأسعار التي أعلنت اليوم يرجع إلى "ارتفاع تكاليف الإنتاج بجانب وجود طلب جيد على تلك المنتجات لسعرها المنخفض مقارنة مع المنتجات المنافسة الشبيهة في السوق ولذا كانت الزيادة في الأسعار.



"لم نغير أسعار الأصناف التي أعلنا عن زيادتها اليوم منذ حوالي عامين".



وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر حوالي 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.



وأفاد أمان "قد يكون تأثير الزيادة بسيط في الوقت الحالي بالنسبة لأرباح الشركة الكلية لكنها مؤثرة علي أرباح هذا القطاع.. التأثير سيكون ملحوظ في الفترة المقبلة مع بداية اهتمامنا بتلك الأصناف وتحسين طرق توزيعها".



وبلغ صافي ربح الشرقية للدخان 3.130 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع 2.895 مليار جنيه قبل عام، بارتفاع 8.1%.



وزادت مبيعات الشركة في نفس الفترة المالية 7.6% إلى 11.367 مليار جنيه مقابل 10.559 مليار.



وقال أمان "نسعى لمضاعفة نسبة الأصناف التي نقوم بتصنيعها من المعسل والسيجار ودخان الشعر خلال الثلاث سنوات المقبلة من النسبة الحالية 2-3% من المبيعات".