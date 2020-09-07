 مصر: زيادة أسعار بعض أنواع التبغ بـ 71%

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)، التابعة للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بما يتراوح بين 25% و71%.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها رفعت أسعار "دخان شعر" ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 غراما بنسبة 25% ليصل إلى 40 جنيها بدلا من 32 جنيها.

موضوع يهمك قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم أمس الأحد، حسب ما جاء في بيان للحكومة، إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في... المركزي المصري: التضخم قد يرتفع إلى 6.2% في الربع الرابع بنوك وتمويل

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة لرويترز ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت: "نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء علي الدراسة".

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.