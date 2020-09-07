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 مصر: زيادة أسعار بعض أنواع التبغ بـ 71%

المصدر: القاهرة – رويترز
 مصر: زيادة أسعار بعض أنواع السجائر بـ 71%
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أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)، التابعة للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بما يتراوح بين 25% و71%.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها رفعت أسعار "دخان شعر" ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 غراما بنسبة 25% ليصل إلى 40 جنيها بدلا من 32 جنيها.

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تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة لرويترز ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت: "نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء علي الدراسة".

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

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