هيئة الاستثمار الكويتية تطلب تأجيل الجمعية العمومية لبيتك

أعلن وزير المالية براك الشيتان، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرر الطلب إلى بيت التمويل الكويتي "بيتك"، تأجيل الجمعية العمومية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، وذلك بسبب عدم وضوح آلية اختيار الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة.

وقال وزير المالية إن الهيئة العامة للاستثمار ستخاطب وزارة التجارة والبنك المركزي لبيان آلية اختيار الأعضاء المستقلين.

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ولم يعلّق بيتك على تصريح وزير المالية، واكتفى بالقول إن أي طلب رسمي لم يرده لتأجيل الجمعية العمومية.

ويأتي الخلاف الجديد بين إدارة بيتك والهيئة العامة للاستثمار وسط الجدل حول صفقة اندماج بيتك والبنك الأهلي المتحد والتي اشترط البنك المركزي متطلبات جديدة لإتمامها بعد أزمة كورونا.