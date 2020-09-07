"دريك أند سكل" تطالب الدائنين بتسجيل مطالباتهم

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن البدء رسمياً في دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد، موضحة أن هذه خطوة أساسية وأنها جزء مهم من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن على الدائنين تقديم مطالباتهم إلى "أرونايت بارتنرز منطقة حرة" الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020.



وأشارت إلى أن التفاصيل الكاملة لعملية مطالبات الدائنين تتوفر على الموقع الإلكتروني لديها، مؤكدة أن المناقشات جارية مع مجموعة من المقرضين الرئيسيين لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل وتفاصيل خطة إعادة التنظيم المالي.

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ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة عن تعيين فريق تنفيذي جديد بقيادة منير منصور كرئيس تنفيذي جديد و بيتر لالور في منصب المدير المالي للشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة في يوليو الماضي على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير، وفقا لبيان صحفي للشركة.

كما أعلنت الشركة في ذات الشهر عن موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة وذلك بعد النجاح الذي حققته خلال الفترة الماضية.

وكشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال في وقت سابق أن قيمة الخسائر المتراكمة وصلت إلى 5.005 مليار درهم.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تحول نتائجها المالية لتحقيق أرباح صافية بلغت 262 مليون درهم بنهاية عام 2019 مقارنة بخسائر حققتها في العام السابق له.