ميثاق للتأمين تنفي نيتها الاستحواذ على "إشراق العقارية"

نفت شركة ميثاق للتأمين الإماراتية ما يتم تداوله عن الموافقة على الاستحواذ على شركة إشراق العقارية.

وأضافت الشركة أنها لم تتخذ أية إجراءات بنية الاستحواذ على شركة إشراق للاستثمار أيضا.

وأضافت أنه إذا توفرت نية الاستحواذ مستقبلاً ستتبع كافة الإجراءات القانونية بما فيها الإفصاح عن ذلك.

موضوع يهمك قال مسؤول تنفيذي في شركة "سانوفي" الفرنسية لصناعة الأدوية، إن سعر لقاح كورونا الذي تعمل الشركة على تطويره بالوقت الحالي... شركة عالمية تستعد لطرح لقاح كورونا مقابل 11 دولاراً فقط شركات

كانت ميثاق للتأمين قد أعلنت في يونيو الماضي عن تسجيلها خسائر متراكمة بنحو 46.45 مليون درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 30.97% من رأس المال.

وقالت الشركة، إن الخسائر المتراكمة تعود إلى خسارة القيمة العادلة للاستثمارات المالية والعقارية البالغة 47 مليون درهم نتيجة للتقلبات في الأسواق المالية والقيم العادلة للعقارات.

وأشارت الشركة إلى أنه في سبيل معالجة الخسائر المتراكمة، قامت بتعديل خطة عمل سنة 2020 وما بعدها، وفقا لمبدأ الاستمرارية حيث تعتبر الإدارة أن هذه الخسائر هي مؤقتة ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا من عمليات التكافل المستقبلية.

وفى إفصاح آخر، أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها إلى 8.03 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 5.88 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.