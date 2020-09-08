"أسيج": استقالة رئيس مجلس الإدارة

أعلنت شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس ثامر بن عبدالله بن ريس من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية.

وسيتولى نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عبدالله الرميم، مهام رئيس المجلس إلى حين تعيين رئيس لمجلس الإدارة وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لـ(أسيج) في وقت سابق على تخفيض رأسمال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 34.05 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

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ووافقت الجمعية العامة على تخفيض رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 29.50%، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 59 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 14,1 مليون سهم.

إلى ذلك، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة بلغ 9.9 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2020/06/30، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق، بارتفاع 75.7%.

وقالت الشركة "يعود ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بصفة أساسية إلى الارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 23% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 349% والارتفاع في عكس المخصص المكون للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 2291% والانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 13% والانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 3% بالرغم من الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 2% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 7% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 51% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 55% والارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 7%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح قبل الزكاة بلغ 2.877 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل 1.979 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 22%، والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 129% والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 5%، وفقا للشركة.

ويضاف إلى ذلك عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.491 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقابل تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 118 ألف ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق بالرغم من الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10%، والارتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 7%، والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة عن استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 24%، والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 7%، والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 1% والارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 8%.