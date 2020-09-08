رويترز: السعودية للكهرباء تجهّز صفقة سندات مقومة بالدولار

قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن الشركة السعودية للكهرباء تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي قريبا.

وسيأتي الإصدار المحتمل وسط موجة من مبيعات الديون في الخليج، بما في ذلك سندات على شريحتين بقيمة مليار دولار باعتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر إن السعودية للكهرباء تعتزم بيع صكوك خضراء لاستخدام عائداتها في مشروعات صديقة للبيئة. وفي يونيو/حزيران، نشرت الشركة إطار عمل لتلك الصكوك.

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ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وتسعى الحكومات والشركات في الخليج بشكل متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية لاجتذاب مستثمري الديون لجمع السيولة في حقبة من أسعار النفط الضعيفة ومعدلات منخفضة للفائدة حول العالم.

وزادت احتياجات التمويل هذا العام مع تصاعد الضغط على الموارد المالية الحكومية ولدى الشركات في أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي قالت السعودية للكهرباء، المنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1%، إنها وقعت قرضا إسلاميا مشتركا بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.