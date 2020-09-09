6 شركات تكنولوجيا كبرى فقدت تريليون دولار بـ3 أيام

خسرت شركات التكنولوجيا الـ6 الكبرى أكثر من تريليون دولار خلال الأيام الـ3 الماضية وحدها، لكنها في الحقيقة مجرد انخفاض في الصعود الحاد الذي بلغ ذروته الأسبوع الماضي.

وانخفضت شركة آبل، التي بلغت قيمتها السوقية 2 تريليون دولار في 19 أغسطس، بنحو 325 مليار دولار في تلك الفترة الزمنية.

بينما انخفضت شركة مايكروسوفت بمقدار 219 مليار دولار، كما انخفضت أمازون بمقدار 191 مليار دولار، وتراجعت شركة فيسبوك بمقدار 89 مليار دولار.

موضوع يهمك مني سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا بأكبر خسارة يومية في تاريخ الشركة منذ الإدراج وسط موجة بيع قياسية... سهم تسلا يسجل أسوأ هبوط يومي في تاريخه.. الخسائر 80 مليار دولار قصص خاصة

في حين انخفضت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بمقدار 135 مليار دولار.

وانخفضت شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، التي انخفضت أسهمها بنسبة 21% يوم أمس الثلاثاء مسجلة أسوأ خسارة ليوم واحد في تاريخها بعد عدم إضافتها إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، بقيمة 109 مليارات دولار في الأيام الثلاثة الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح العضو المنتدب في شركة بيم كابيتال مهند الأعمى، في مقابلة مع "العربية"، أنه ليست هناك فرص كبيرة لأسهم التكنولوجيا، نظرا لهذا الارتفاع شبه "الجنوني" في بعض الأسهم مثل "تسلا".

وبرأيه، الخطة الأنسب للكثير من المستثمرين هي جني الأرباح وتخفيف المخاطر بشكل عام، وهذا يدفعهم نحو أسهم القيمة.

وقال المحلل جاريد ويسفلد (Jared Weisfeld) من شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية (Jefferies): إذا فكرت في خسارة القيمة السوقية لأبل بشكل عام خلال الأيام الثلاثة الماضية، فستكون نحو 325 مليار دولار.

وأضاف "للمساعدة في وضع ذلك في المنظور، فإن هذا يمثل ما يعادل الإيرادات المتوقعة لشركة آبل للسنة التقويمية التالية".

وبالرغم من أن مبلغ تريليون دولار هو مبلغ هائل، إلا أنه من الجدير الحديث عنه مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الهائل لشركات التكنولوجيا هذا العام.

وفي بداية عام 2020، بلغت القيمة السوقية لأكبر 6 شركات تقنية نحو 5 تريليونات دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات ذروتها يوم الأربعاء 2 سبتمبر بقيمة 8.2 تريليونات دولار.

وبلغ إجمال القيمة السوقية لتلك الشركات بعد خسارتها تريليون دولار من قيمتها السوقية نحو 7.1 تريليونات دولار.

وبالرغم من أنها خسارة كبرى على مدى بضعة أيام، إلا أن هذه الشركات الست لا تزال تزيد قيمتها عن 2.1 تريليون دولار عما كانت عليه في بداية العام، وذلك بالرغم من جائحة فيروس كورونا وخسائر الوظائف القياسية في الولايات المتحدة.