نزاع يهدد صفقة استحواذ LVMH على شركة تيفاني

أعلنت مجموعة "LVMH" الانسحاب من صفقة الاستحواذ على "تيفاني" البالغة قيمتها 16 مليار دولار.

وعزت ذلك إلى طلب الحكومة الفرنسية تأجيل الصفقة إلى ما بعد 6 يناير 2021، تحسبا لاحتمال فرض رسوم حمائية أميركية على الشركات الفرنسية.

وردت شركة " Tiffany & Co " بدعوى قضائية ضد LVMH لمحاولة إبقاء الصفقة على المسار الصحيح.

وقالت "تيفاني" إن السبب الحقيقي لتأجيل الصفقة هو محاولة LVMH الاستفادة من الاحتجاجات ضد الشرطة الفرنسية وفيروس كورونا للحصول على سعر أقل للصفقة.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة واجهت تحديات مع انتشار جائحة كورونا والإغلاقات حول العالم التي أثرت على الطلب على السلع الفاخرة.