قصة صعود "ألفابيت" لقمم قطاع التكنولوجيا عالميا

من منا بات يستطيع العيش دون استخدام غوغل في حياته اليومية، فلا بد أن تجري واحدة من بين 6.9 مليار عملية بحث يومياً على محرك البحث الأشهر في العالم. فشركة "ألفابت" هي عبارة عن مجموعة شركات تكنولوجيا وتبقى "غوغل" حتما هي أكبرها.

وتأسست "ألفابت" في عام 2015 عندما أعادت "غوغل" هيكلة نفسها لفصل خدماتها الرئيسية على الإنترنت عن مشروعاتها الطموحة.

هذه الفكرة استوحاها مؤسسو الشركة لاري بيج و سيرجي برن عند زيارتهما لـ "وارن بافت" في "أوماها" قبل أكثر من عشرة أعوام في ذلك الوقت أعجبا كثيرا بالنجاح الاستثنائي لنموذج شركته القابضة "بيركشاير هاثاواي".

موضوع يهمك قالت صحيفة "هاندلسبلات" إن إيرادات الضرائب في ألمانيا في الأعوام الخمسة القادمة ستكون أقل بمقدار 36 مليار يورو (42.47... ألمانيا تخسر 36 مليار يورو سنوياً من إيرادات الضرائب اقتصاد

ومنذ ديسمبر عام 2016، استحوذت "ألفابت" على أكثر من مئتي شركة في مجالات مختلفة ويعد أكبر استحواذ لها هو على شركة "موتورولا موبيلتي" بـ اثني عشر مليارا ونصف المليار دولار.

في أغسطس عام 2019، استطاعت الشركة الأم لـ غوغل أن تطيح "أبل" من قائمة أغنى شركة في العالم لتتربع على عرش الشركات الأكثر ثراء إذ امتلكت حينها 117 مليار دولار من احتياطي السيولة، مقارنة بـ 102 مليار دولار لشركة أبل.

وتبلغ القيمة السوقية لـ "ألفابت" حاليا 1.79 تريليون دولار.

إلا أن الشركة لم تسلم من فيروس كورونا، إذ شهدت في الربع الثاني من هذا العام أول تراجع في التاريخ في إيراداتها حيث انخفضت بـ2% إلى 38.3 مليار دولار.