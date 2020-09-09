"الأسمنت الأبيض" للعربية: نتوقع ارتفاع الطلب والمبيعات بالنصف الثاني

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت الأبيض السعودي شعيل بن جارالله العايض، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قرار إدراج الشركة في السوق الموازية، يعود لكونه إدراجا مباشرا وهذا يعني عدم طرح 30% من أسهم الشركة للبيع، وهو ما كان ليتم لو تم الإدراج بالسوق الرئيسي.

وأرجع ارتفاع المبيعات إلى ارتفاع الطلب، حيث نمت المبيعات بنسبة 24% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع العايض استمرار نمو الطلب والمبيعات بالنصف الثاني من العام.

وارتفعت أرباح شركة الأسمنت الأبيض، بنحو 68% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 121 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع أرباح الشركة يعود إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التمويل على الرغم من ارتفاع مخصصات الزكاة خلال الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الأسمنت الأبيض أدرجت في مؤشر "نمو" في الثاني من سبتمبر الحالي.