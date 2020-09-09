فاروس للعربية: سيناريوهان لخفض قيمة عرض "STC" لشراء حصة بفودافون

ذكرت مصادر أن شركة الاتصالات السعودية "STC" تجري مناقشات لتقليص عرضها غير المُلزم، البالغة قيمته 2.4 مليار دولار لشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وتأتي المناقشات مع اقتراب الموعد النهائي لـ STC للمضيّ قدمًا في العرض غير الملزم الذي قُدّم لأول مرة في يناير الماضي.

ومددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

موضوع يهمك تتفاوض شركة الاتصالات السعودية (STC) لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر، وفقا... "STC" السعودية تتفاوض لخفض عرض شراء فودافون مصر شركات

وأوضحت محللة قطاع الاتصالات في فاروس القابضة مريم وائل، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك 3 أسباب تدفع Stc للاتجاه نحو تخفيض القيمة النهائية للعرض: تراجع السيولة في الشركات الخليجية، ضعف نتائج فودافون مصر عن السنة الماضية، وأيضا القانون المصري الذي سيطلب من stc أن تقدم عرضا لشراء 100% من فودافون مصر وليس فقط 55%.

وقالت إن شركة فاروس القابضة وضعت سيناريوهين لنسبة الخفض المحتملة في قيمة العرض:

أولا: نسبة الخفض 20% عن السعر الأول الذي يقيّم القيمة الإجمالية لـ"فودافون" عند 4.3 مليار دولار، لتنخفض معه القيمة الإجمالية للعرض لـ3.5 مليار دولار.

ثانيا: الخفض بنسبة 40%، وهذا سيخفض القيمة الإجمالية للعرض إلى 2.6 مليار دولار، وهذا ما سيجعل نصيب المصرية للاتصالات عند 15.5 مليار جنيه.