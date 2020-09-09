كهرباء السعودية تستعد لطرح صكوك خضراء دولية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن عزمها عقد اجتماعات هاتفية مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح محتمل لصكوك خضراء دولية.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن نوع الإصدار هي صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأميركي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS . وأوضحت أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الطرح حسب ظروف السوق ومتطلبات الشركة.

وأشارت إلى أن الطرح يهدف إلى تمويل المشاريع الرأسمالية الخضراء المؤهلة كما هو متضمن في إطار الصكوك الخضراء.

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وأصدرت الشركة وثيقة إطار الصكوك الخضراء والتي تم إعدادها وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن مؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) وبالتوافق مع تنظيم الاتحاد الأوروبي لتصنيف الأهداف البيئية لتخفيف التغير المناخي. كما تم مراجعة وتقييم إطار إصدار الصكوك الخضراء المشار إليه أعلاه من قبل طرف خارجي دولي مستقل متخصص في مراجعة الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، شركة (فيجيو أيريس)، وجاء التقييم المستقل في أعلى فئة للتصنيف (reasonable assurance)، أي أعلى مستوى من التأكيد على مساهمة الصكوك الخضراء المتوقعة في أهداف الشركة نحو الاستدامة.

وتسعى الحكومات والشركات في الخليج بشكل متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية لاجتذاب مستثمري الديون لجمع السيولة في حقبة من أسعار النفط الضعيفة ومعدلات منخفضة للفائدة حول العالم.

وزادت احتياجات التمويل هذا العام مع تصاعد الضغط على الموارد المالية الحكومية ولدى الشركات في أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي قالت السعودية للكهرباء، المنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1%، إنها وقعت قرضا إسلاميا مشتركا بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.