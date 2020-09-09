أعلنت "شركة الخبير المالية"، اليوم الأربعاء، بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، عن توقيع اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ليصل إجمالي قيمة التسهيلات إلى مليار ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل.

موضوع يهمك أعلنت "شركة الخبير المالية"، اليوم الأربعاء، بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، عن توقيع اتفاقية تمويل مع مصرف... مصرف الراجحي يزيد تمويل "الخبير ريت" إلى مليار ريال شركات

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الهدف من التمويل هو استكمال عملية الاستحواذ الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق أو أي أصول مستقبلية، مع سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية الفترة التعاقدية والبالغة 5 سنوات وستكون فترة سداد هامش الربح نصف سنوية تبدأ عند سحب التمويل من البنك.

وسيقوم مدير الصندوق في القريب العاجل باستخدام التسهيلات المصرفية المشار إليها أعلاه إضافةً إلى متحصلات الاشتراكات من خلال الطرح الإضافي وذلك لإنهاء عملية الاستحواذ ونقل كافة الوثائق القانونية لصالح الصندوق والتي سيتم الإعلان عنها في حينه.