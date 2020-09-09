أرابتك تعقد عموميتها الشهر الجاري لمناقشة استمرار الشركة 

قالت شركة أرابتك القابضة، اليوم الأربعاء، إنها ستعقد جمعية عمومية يوم 24 سبتمبر الجاري لمناقشة كافة الخيارات المتاحة للشركة سواء بالاستمرار أو الحل أو خلافه في ظل الوضع المالي الحالي، وبما يقتضيه أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها بالدولة.

وتكبدت الشركة في النصف الأول من عام 2020، خسائر قيمتها 794 مليون درهم إماراتي ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، مقابل أرباح بلغت 58 مليون درهم في النصف المقارن من 2019، استناداً إلى نتائج أعمال الشركة الأخيرة على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي في 16 أغسطس الماضي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1458.26 مليون درهم، تشكل 97.22% من رأسمالها البالغ 1500 مليون درهم.

ومن المقرر أن تعقد شركة أرابتك القابضة اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على حل الشركة أو اعتماد خطة إعادة هيكلة مناسبة في غضون شهر واحد من الإعلان عن النتائج النصف السنوية.