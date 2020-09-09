عمومية "تبريد" تناقش إصدار سندات أو صكوك بمليار دولار

تناقش الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المدرجة في سوق دبي المالي، قرار تفويض مجلس الإدارة لإصدار سندات أو صكوك يتم عرضها على مستثمرين مؤهلين بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إلى أن أجل استحقاق هذا الإصدار من المنتظر أن يصل إلى 30 عاماً، ولم تحدد الشركة موعداً للعمومية.

وصادقت الجمعية العمومية لشركة تبريد في وقت سابق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين المستحقين عن العام الماضي.

وتبلغ نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها 10.5% من رأس المال، ما يُوازي 10.5 فلس لكل سهم بقيمة إجمالية تبلغ 285.13 مليون درهم. ويبلغ رأسمال الشركة في الوقت الجاري 2.71 مليار درهم.

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وارتفعت أرباح شركة تبريد بنسبة 19.11% خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغت أرباح فترة الثلاثة أشهر الممتدة من نهاية مارس إلى نهاية يونيو من العام الجاري 142.1 مليون درهم، مقابل 119.3 مليون درهم في ذات الفترة من عام 2019.

ودعم ارتفاع الأرباح الفصلية للشركة في تلك الفترة نمو المبيعات بنسبة 11% بالغاً 415.6 مليون درهم مقابل 375.2 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% بالغاً 224.3 مليون درهم مقابل 199.4 مليون درهم أرباحها بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.