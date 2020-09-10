ريلاينس الهندية تعرض على "أمازون" حصة بـ20 مليار دولار

ذكرت بلومبيرغ نيوز، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه، أن ريلاينس إندستريز الهندية تعرض بيع حصة بنحو 20 مليار دولار في ذراعها للتجزئة إلى أمازون.كوم.

وذكرت الوكالة أن الشركة العملاقة التي تمتد أنشطتها من النفط إلى الاتصالات ويقودها الملياردير موكيش أمباني، والتي جمعت بالفعل 20 مليار دولار في هذا العام من مستثمرين، من بينهم فيسبوك وغوغل، ترغب في بيع حصة تصل إلى 40% من نشاط التجزئة إلى أمازون.

موضوع يهمك تجري صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط، بينها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)... صناديق سيادية خليجية بمحادثات شراء حصة في وحدة تجزئة "ريلاينس" الهندية اقتصاد





ولم ترد أمازون ولا ريلاينس على طلبات من رويترز للتعليق.

ويحول أغنى رجل في آسيا تركيزه صوب التجزئة بعد أن شيد بنجاح أكبر شبكة اتصالات في الهند من حيث عدد العملاء في أقل من 4 سنوات، ويأمل في الوصول إلى مركز مهيمن مع بلوغ السوق الاستهلاكية الضخمة في الهند مرحلة النضج.

وقال تقرير بلومبيرغ إن أمازون أجرت محادثات بشأن الاستثمار في ريلاينس ريتيل، وأبدت اهتماما بإجراء مفاوضات بشأن صفقات محتملة لكنها لم تتخذ قرارا.

واستحوذت ريلاينس ريتيل على ذراع التجزئة المنافسة لفيوتشر غروب الشهر الماضي، وأعلنت أمس الأربعاء عن استثمار بمليار دولار من سيلفر ليك بارتنرز.

وتملك الشركة ما يقرب من 12 ألف متجر تبيع مجموعة واسعة من المنتجات.