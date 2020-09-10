صفقة بـ1.1 مليار بين BP وإكوينور بمشروعين لطاقة الرياح

دخلت شركة بي.بي BP سوق طاقة الرياح البحرية، اليوم الخميس، بعدما أبرمت اتفاقا قيمته 1.1 مليار دولار لشراء حصة 50% في مشروعين أميركيين تابعين لشركة إكوينور النرويجية في خطوة مهمة لشركة النفط نحو تحويل أهدافها في قطاع الطاقة.



وحددت شركة النفط والغاز البريطانية لنفسها هدفا بزيادة طاقة توليد الكهرباء من مصادر متجددة 20 ضعفا خلال العقد المقبل لتصل إلى 50 غيغاوات.

موضوع يهمك جمعت شركة BP نحو 11.9 مليار دولار من خلال إصدار سندات هجينة بـ3 عملات أصدرتها في الولايات المتحدة وأوروبا... BP تجمع 11.9 مليار دولار من سندات هجينة بـ3 عملات شركات





وقال ديف سانيال رئيس الغاز والطاقة منخفضة الكربون لدي بي.بي، لرويترز، إنه في إطار الصفقة، اتفقت بي.بي وإكوينور على تأسيس شراكة لتطوير مشاريع رياح بحرية أخرى في الولايات المتحدة.



وتواجه شركات النفط الأوروبية ضغوطا من ناشطين وبنوك ومستثمرين وبعض الحكومات للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري. ويقول محللون إن مزارع الرياح البحرية هي على الأرجح أسرع سبيل للتوسع.



ويشمل الاتفاق مشروع إمباير ويند قبالة سواحل نيويورك ومشروع بيكون ويند قبالة ساحل ماساتشوستس، وقد تصل طاقة إنتاج المشروعين معا إلى 4.4 غيغاوات أي ما يكفي لمد ما يربو على مليوني منزل بالكهرباء.



وقال مسؤول تنفيذي في إكوينور التي تسيطر عليها الدولة لرويترز إن الشركة النرويجية تتوقع جني مكاسب رأسمال تبلغ نحو مليار دولار من الصفقة.