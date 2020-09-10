"السعودية للكهرباء" تبدأ طرح إصدار صكوك خضراء دولية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن البدء في طرح إصدار الصكوك الخضراء الدولية.

وأوضحت الشركة أن نوع الإصدار صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأميركي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

وأشارت إلى أن الطرح يهدف إلى تمويل المشاريع الرأسمالية الخضراء المؤهلة كما هو متضمن في إطار الصكوك الخضراء.

وأعلنت الشركة أن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق.

موضوع يهمك قال وزير المالية السعودي، الأربعاء، إن من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق... وزير المالية السعودي: من المرجح أن نشهد نمواً جيداً للغاية صوب 2021 اقتصاد

ويستهدف الإصدار المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وكشفت الشركة أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار، بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي وبنك جي بي مورغان وبنك إم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد.

وأوضحت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1,000 دولار فيما يتجاوز ذلك.

وأصدرت الشركة وثيقة إطار الصكوك الخضراء والتي تم إعدادها وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن مؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) وبالتوافق مع تنظيم الاتحاد الأوروبي لتصنيف الأهداف البيئية لتخفيف التغير المناخي. كما تم مراجعة وتقييم إطار إصدار الصكوك الخضراء المشار إليه أعلاه من قبل طرف خارجي دولي مستقل متخصص في مراجعة الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، شركة (فيجيو أيريس)، وجاء التقييم المستقل في أعلى فئة للتصنيف (reasonable assurance)، أي أعلى مستوى من التأكيد على مساهمة الصكوك الخضراء المتوقعة في أهداف الشركة نحو الاستدامة.

وتسعى الحكومات والشركات في الخليج بشكل متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية لاجتذاب مستثمري الديون لجمع السيولة في حقبة من أسعار النفط الضعيفة ومعدلات منخفضة للفائدة حول العالم.

وزادت احتياجات التمويل هذا العام مع تصاعد الضغط على الموارد المالية الحكومية ولدى الشركات في أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي قالت السعودية للكهرباء، المنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1%، إنها وقعت قرضا إسلاميا مشتركا بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.