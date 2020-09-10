عمومية "أبو معطي" تقر توزيع أرباح سنوية بـ 10 ملايين ريال

أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 10 ملايين ريال أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن حصة السهم في التوزيعات 0.5 ريال وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت أرباح أبو معطي للمكتبات بنسبة 27.2%، إلى 0.72 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 0.99 مليون ريال في الربع الثاني من 2019.

وانخفضت الأرباح بنسبة 80.8%، مقابل تلك المحققة في الربع الأول من 2020، والتي كانت 3.75 مليون ريال.

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وتراجعت الأرباح السنوية للشركة إلى 14.78 مليون ريال، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، مقابل 18.21 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 18.8%.

وأرجعت الشركة هبوط أرباحها لانخفاض المبيعات بنسبة 18.41% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.